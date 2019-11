Tragedia nella notte: donna muore in strada dopo un malore

Tragedia nella notte a Lago Patria. Una donna sulla quarantina, originaria di Sant'Antimo, è morta in strada dopo essere stata colta da un malore mentre saliva a bordo della sua auto.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione locale e il 118.

Il pm di turno - come riferisce Il Mattino - ha dispsto l'esame autoptico per avere certezza sulle cause del decesso.