Cronaca Miano / Corso Mianella

"L'ho picchiata fino a ucciderla": avrebbe confessato il marito della 36enne morta a Miano

Vincenzo Lo Presto, 41enne marito di Fortuna Bellisario, la donna trovata morta in corso Mianella, avrebbe confessato chiedendo i soccorsi per la moglie, dopo averla picchiata. Malore anche per la mamma della donna