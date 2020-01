Giallo a Mergellina: donna trovata morta in casa in un lago di sangue

Verso le 23 di questa sera, 21 gennaio, una telefonata ha allertato le forze dell'ordine chiedendo un intervento d'urgenza in via Mergellina. L'allarme è scattato perché una donna, E.C. di 64 anni, che doveva essere in casa, non rispondeva.

Quando la porta è stata aperta dai Vigili del Fuoco, i soccorritori che sono entrati nell'appartamento si sono trovati davanti una scena a dir poco agghiacciante: la donna, ormai priva di vita, giaceva seduta su una sedia nell'elegante camera da pranzo, con una vistosa ferita ad una delle gambe e, sotto di lei, un lago di sangue.

Al momento le forze dell'ordine che stanno indagando sulla vicenda non escludono alcuna pista. Da un primo esame sembra che nell'appartamento non sia stato trovato nulla che possa spiegare l'accaduto. La porta, inoltre, era chiusa dall'interno anche se pare non a chiave. La vicenda ha destato molto scalpore nella zona, perché la famiglia della signora deceduta è molto conosciuta