Infarto nella notte, nel carcere di Salerno muore detenuta napoletana

Erano le due di notte circa quando una detenuta napoletana di 65 anni, rinchiusa nel penitenziario di Fuorni, a Salerno, è morta in seguito a un arresto cardio-circolatorio. I fatti sono riportati da SalernoToday. Il cadavere della donna è stato rinvenuto dal personale di guardia nel letto della cella dove la stessa era rinchiusa. La 65enne doveva scontare la pena fino al 2019. Inutili i tentativi di rianimazione, eseguito anche l'esame dal medico legale disposto dalla Procura.



"La morte in carcere è una sconfitta per tutti, tragici fatti come la morte della detenuta di Fuorni riaprono il dibattito sulla necessità di tenere una persona in carcere anche in casi limite come questo", scrive Emilio Fattorello della segreteria nazionale Sappe.