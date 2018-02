Minaccia una donna con una pistola: pluripregiudicato in manette

L'obiettivo dell'intimidazione era suo fratello, che però in quel momento non era in casa. La vittima, una donna, è stata minacciata con una pistola nel quartiere di Bagnoli lo scorso 17 gennaio.

Dopo aver denunciato quanto avvenuto alla polizia, la donna ha riconosciuto l'uomo armato – grazie alle foto segnaletiche in commissariato – in un pluripregiudicato 56enne al momento ai domiciliari.

Gli agenti, dopo aver identificato la stessa persone nelle immagini di sicurezza del condominio in cui era avvenuto il fatto, sono entrati in azione. Ottenuta la revoca dei domiciliari, hanno messo in manette il 56enne (che peraltro doveva scontare 17 anni di reclusione) e l'hanno accompagnato nel carcere di Secondigliano.