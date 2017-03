Colta da malore nella stazione Museo: ora è in ospedale

Nelle scorse ore una 60enne di Portici si è accasciata sulla banchina per un malore. La donna stava attendendo l'arrivo del convoglio della linea 1 all'interno della stazione metropolitana Museo.

L'episodio ha scatenato il caos tra i viaggiatori e i primi a intervenire in soccorso della donna sono stati gli agenti di stazione e le guardie giurate che hanno fatto sfollare la banchina e allertato immediatamente il 118. La donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Loreto Mare per un sospetto principio di infarto.

La metropolitana non ha subito alcuna sospensione delle corse in programma.