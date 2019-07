Pirata della strada investe una donna e fugge via

Paura nella notte a San Pietro a Patierno, quando una donna di circa 60 anni è stata sbalzata via da un automobile in corsa in via Nuovo Tempio. Stando alle prime testimonianze raccolte, la donna sarebbe stata investita a un centinaio di metri dalla sua abitazione. Il conducente si è prima fermato e poi è ripartito a tutta velocità. Tutto inutile, visto che dopo l'impatto alcune persone sono riuscite a prendere il numero di targa. La malcapitata è stata soccorsa da alcuni passanti in attesa dell'ambulanza, che l'ha prontamente trasportata in ospedale. La donna è apparsa visibilmente ferita alla testa ma cosciente, tanto da aver anche parlato con uno dei figli giunti sul posto.