Incinta e picchiata dal marito: dovrà operarsi

Solo un'operazione potrà ricostruire la mascella fratturata dalla furia del marito. È il verdetto del chirurgo maxillo-facciale dell'ospedale Cardarelli di Napoli che ha in cura la donna di Gragnano picchiata brutalmente dal marito nonostante fosse incinta. La donna ha subito la frattura composta della mascella in diversi punti e per questo motivo sarà necessaria un'operazione di riduzione. Al momento la donna ha difficoltà anche a parlare per effetto della grave lesione.

L'aggressione che le ha provocato il danno è stata messa a segno venerdì notte. Giorno del ricovero e della denuncia ai danni del marito violento. La donna è al quinto mese di gravidanza ed in un primo momento si era temuto il peggio anche per la vita del bambino. Scongiurata la possibilità di un aborto, si dovrebbe procedere all'operazione con l'incubo complicazioni che comunque incombe sulla pazienta gravida e sul proprio bimbo.