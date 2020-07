Incinta, scopre di avere il Coronavirus in ospedale a Nola prima del parto

In ospedale per partorire, scopre di essere positiva al Coronavirus. E’ quanto accaduto ad una cittadina romena di 32 anni residente a Moschiano nel Vallo di Lauro che si è recata all'ospedale di Nola in preda ai dolori del parto. La positività è emersa a seguito degli esami di prassi previsti dalle misure anti covid prima di procedere al ricovero. Se non fosse stato per il parto probabilmente non lo avrebbe mai saputo. La donna, infatti, è asintomatica. Il parto è avvenuto regolarmente e il bimbo è in buone condizioni. Con la donna risiedono in Irpinia anche il marito, un fratello e altri tre connazionali. Lo stabile dove vivono è stato isolato ed è stata disposta la quarantena per 5 famiglie in via precauzionale. Sono 20 in totale le persone per le quali è stato disposto l’isolamento.

La 32enne si trova ora ricoverata nel reparto anti Covid dell’Azienda ospedaliera universitaria ‘Federico II’ di Napoli dove è stata trasferita a seguito del risultato positivo del suo tampone faringeo. Il passo successivo è stato quello di ricostruire la rete dei rapporti della donna per cercare di evitare un eventuale focolaio. Nel frattempo è scoppiata una piccola polemica innescata dal sindaco Antonio Bossone di Lauro che sui social ha accusato il mancato rispetto della distanza interpersonale e dell’uso delle mascherine nella cittadina limitrofa di Moschiano