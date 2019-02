Incinta da nove mesi, ruba salumi e formaggi nel supermercato: "Non mangio da giorni"

Una donna incinta al nono mese ha tentato di rubare circa 30 euro di alimenti (salumi e formaggi) in un noto centro commerciale del vesuviano. La donna - che era con il compagno - è stata però notata dalla sicurezza, e il responsabile ha chiamato la polizia. "Non mangio da giorni per difficoltà economiche", avrebbe detto la donna per giustificarsi. Il direttore del supermercato, però, ha sporto denuncia. La donna è stata anche segnalata alla mensa dei poveri, dove riceverà un pasto caldo al giorno. La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano.