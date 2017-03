Bullismo, donna costretta a murare le finestre di casa per sfuggire alla violenza

"Bullismo e baby gang stanno diventando una vera emergenza in Campania e il gesto estremo del papà che ha deciso di mettere in rete la foto del figlio ferito dai bulli è la dimostrazione che ci si sente impotenti di fronte alla loro violenza".Così il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione politiche sociali, che ha chiamato il presidente della Commissione, Tommaso Amabile, per chiedergli di “accelerare l’approvazione del disegno di legge emerso dalle diverse proposte avanzate in modo da poterlo portare in aula nel più breve tempo possibile per l’approvazione definitiva, augurandomi un’ampia convergenza e piena collaborazione da parte di tutte le forze politiche perché, di fronte a temi del genere, non devono esserci divisioni”.

Episodi di violenza ormai quotidiani come dimostra la denuncia di Cogito "che ha raccontato la storia di una donna di Afragola, che, per sfuggire alla violenza dei bulli che sono arrivati addirittura a ferirla, ha deciso di far murare le finestre della sua casa che s’affacciavano sulla strada e che venivano prese di mira da vere e proprie baby gang che le lanciavano oggetti in casa".