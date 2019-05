Bloccata tra le porte della CircumVesuviana e trascinata, 35enne ferita

Una donna di origini marocchine, 35 anni, è rimasta ferita a Torre del Greco, nella stazione della CircumVesuviana di Via del Monte. La donna sarebbe - secondo quanto riportato dall'Ansa - rimasta bloccata tra le porte del convoglio della Vesuviana, e sarebbe poi stata trascinata per decine di metri. Provvidenziale si sarebbe rivelato l'intervento di una persona appena scesa dal terno, che avrebbe attutito i colpi ricevuti dalla donna, prima che quest'ultima si liberasse.

Nel frattempo qualcuno, all'interno del convoglio, ha azionato il freno d'emergenza. La donna avrebbe riportato gravi ferite ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. I carabinieri hanno già ascoltato il personale in servizio e sequestrato la scatola nera del treno.