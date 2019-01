Donna e bambino sfrecciano su un quad tra le auto: "Folle e criminale"

Una donna e un bambino su di un quad, che tagliano la strada ad auto in transito e motocicli. Non è una scena di un film d'azione, ma un episodio realmente accaduto a Santa Lucia. A postare il filmato e alcune foto sui social è il consigliere Regionale dei Verdi Francesco Borrelli.

"Questo è un territorio spesso non presidiato – scrive Borrelli – dove ognuno fa quello che gli pare. Un pericolo per il bambino, per l’accompagnatore incosciente e per i passanti. Non si può liquidare l’accaduto con la considerazione che si tratta di scene di ordinaria follia. Bisogne rispettare le regole regole, ed avere rispetto della collettività". "Ancora una volta – prosegue il consigliere – trionfa l’ignoranza più becera e quindi pericolosa".

"Sia identificata questa criminale – conclude l'esponente dei Verdi – Un gesto folle e irresponsabile che va punito. Non si può lasciar credere a dei balordi di essere avulsi da regole di qualsiasi tipo. Credono di poter vivere in mondo tutto loro, dove vige il libero arbitrio. Occorre dimostrare che si sbagliano".