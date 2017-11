Tragedia sfiorata in piazza Matteotti, crolla un dondolo e colpisce due auto (FOTO)

Un fortissimo boato ha scosso i residenti di piazza Matteotti questa sera, alle 19:00 circa. Il forte vento che soffia su tutta la città in queste ore ha sollevato un dondolo, che da uno dei tetti della piazza si è schiantato sei piani più giù, in strada. Per fortuna in quel momento nessuno si trovava sulla folle traiettoria del pezzo d'arredamento: il dondolo ha distrutto i vetri di due auto in sosta.