Giovane accoltellato in piazza Bellini, l'appello: "A Walter serve sangue"

A Walter Navidad Fortes, il giovane accoltellato in piazza Bellini perché cercava di proteggere una ragazza, serve sangue. L'appello, che circola in queste ore in rete, è a tutti i possibili donatori di sangue 0+ positivo. Tutti coloro interessati a dare una mano possono recarsi per la donazione all'ospedale Pellegrini. "Walter ha perso molto sangue, ha l'emoglobina bassa", spiegano gli amici.

L'appelllo è stato raccolto anche dalla senatrice del Gruppo Misto Paola Nugnes.