Donazione organi, Campania da record

Il numero di donazioni raggiunto nel 2017 costituisce un record assoluto per la Regione Campania con un incremento rispetto al 2016 del 20%. Infatti sono stati segnalati 170 potenziali donatori di organi e tessuti.

L’indice di donazioni per milioni di abitanti passa dal 13,6 del 2016 al 16,9 del 2017 con un aumento di 3 punti per milione. Il tasso di opposizioni dei familiari alla donazione si riduce dal 42,9% al 38,9%, rappresentando anche in questo caso uno dei valori più bassi mai registrato.

Questi risultati sono stati conseguiti anche grazie al lavoro di tutte le UOC di Anestesia e Rianimazione delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione. In particolare è da segnalare oltre l’attività ormai consolidata dell’AO Cardarelli, l’incremento di attività dell’ AOU Ruggi di Salerno (23 segnalazioni, 15 donatori),la Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra, il PO S.Maria della Pietà di Nola, la Fondazione Evangelica Villa Betania di Napoli.

Un altro record da segnalare è quello dei trapianti di fegato realizzati presso la AORN Cardarelli dall’equipe chirurgica del Dott. Walter Santaniello insieme a quella anestesiologica del Dott. Ciro Esposito che passano dai 42 del 2016 ai 56 effettuati nel 2017 con un incremento del 33,5% . Consolidata l’attività dei trapianti di rene con le due equipe del Dott. Paride De Rosa presso l’AOU Ruggi di Salerno e del Prof. Michele Santangelo presso l’AOU Federico II .

Stabile l’attività dei trapianti di cuore dell’equipe del Dott. Ciro Maiello dell’Ospedale Monaldi che come da trend nazionale risente dell’incremento dell’età media dei donatori di organi (circa 57 anni). Per incentivare le donazioni nel corso del 2017 sono stati attivati, unici in Italia, presso le varie ASL Regionali gli sportelli informativi sull’ attività di donazione e trapianto nell’ambito del Progetto denominato “Sportello Amico Trapianti”, presso i quali è possibile da parte del cittadino ottenere informazioni dei percorsi assistenziali per i pazienti e registrare la propria dichiarazione di volontà.

È prevista per il 2018 l’apertura di 4 Sportelli presso le Aziende Ospedaliere sede di Centri Trapianto, Cardarelli, Monaldi, Federico II e Ruggi di Salerno. Nell’ambito dell’attuazione del rilascio della carta d’identità elettronica, che sarà ultimata entro il 2018, il Centro Regionale Trapianti sta provvedendo all’attivazione.

Ad oggi in 90 Comuni campani è possibile usufruire di questo Servizio che ha permesso la registrazione di 50.000 dichiarazioni di volontà. Entro il 2018 sarà esteso a tutti i 550 comuni della Regione. La Regione Campania è stata scelta come una delle regioni pilota per il Progetto “Difendi la Patria, dai valore alla Vita” per la promozione della donazione di organi e tessuti nelle Forze Armate.

Nell’anno scolastico 2017/2018 per il terzo anno consecutivo si sta realizzando il percorso di educazione alla salute “La vita è….il dono più bello che ci sia” rivolto ai docenti e ai ragazzi degli Istituti Scolastici della Regione, che ad oggi ha visto la partecipazione di 7000 studenti in tre anni. Infine per l’anno 2018 è in programmazione l’audit del Centro Nazionale Trapianti propedeutico alla riapertura del programma di trapianto cuore pediatrico al Monaldi e l’avvio del percorso di follow up pre e post trapianto per i pazienti campani sottoposti a trapianto di polmone presso i Centri attivi in altre Regioni Italiane.