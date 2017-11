Cibo per il canile dei 400: la donazione di Almo Nature

Fra 20 giorni i cani del Canile dei 400 di Napoli rimarranno senza cibo ed è partita una gara di solidarietà per provare a dare una speranza ai suoi abitanti a quattro zampe. L'ultimo gesto di solidarietà è arrivato dalla Almo Natura, l'azienda di cibo per animali, che ha donato 1275 chili di pet food per la struttura. « Abbiamo ricevuto tanta solidarietà da parte di tutti, soprattutto dai cittadini – spiega Simona Del Vivo dell’associazione “Voci nell’ombra” per il Canile dei 400 – e adesso la sorpresa della donazione di un’azienda come Almo Nature.

Grazie alla loro pappa possiamo garantire sostentamento ai cani ancora per 20 giorni, dopo di che dobbiamo solo sperare che la situazione con il Comune si sblocchi o non sapremo come fare». Alla scadenza di questi 20 giorni la struttura dovrà ancora una volta affidarsi alla solidarietà di privati per provare a sfamare i suoi 200 cani.