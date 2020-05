Una tonnellata di banane per le famiglie bisognose: il dono di un benefattore anonimo

Una tonnellata di banane per le famiglie bisognose in questo periodo di Coronavirus, questo è stato il gesto di Chiquita Italia attraverso un suo distributore che è voluto rimanere anonimo. "La beneficenza è sostanza - ha dichiarato - preferisco restare anonimo ma sapere di aver aiutato migliaia di persone, non dovete ringraziare noi - conclude l'uomo - ma Dio e la Madonna che ci danno la forza di lavorare ogni giorno e, in questo caso, anche di aiutare chi ne ha più bisogno". Un gesto che non sarà isolato, assicura l'uomo, ma che nei prossimi giorni lo ripeterà. Grazie a lui nei prossimi giorni le parrocchie di Cardito e Afragola potranno inserire nei pacchi del cibo anche le banane, alimento fondamentale per la crescita dei bambini; Gianni Maddaloni, il noto judoka e Claudio Ferrara dell'Associazione Nazionale per la Legalità Senza Bavaglio ringraziano l'imprenditore napoletano e la Chiquita Italia.

"Abbiamo chiesto a chi ci ha consegnato le banane il nome del benefattore per ringraziarlo - dichiarano i due uomini, molto attivi a Scampia - ma ci è stato risposto che è voluto rimanere anonimo, non ha voluto pubblicità, che la sua gioia è sapere di aver aiutato famiglie in difficoltà". Il sindaco di Afragola, Claudio Grillo, emozionatissimo insieme agli altri ringrazia l'anonimo benefattore insieme al sindaco di Cardito Giuseppe Cirillo, il quale ha creato il contatto che ha condiviso con gli altri, mostrando generosità e altruismo.