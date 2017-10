Folla di donatori di sangue al Cardarelli: "Napoli ha risposto con il cuore"

Folla di donatori di sangue all'ospedale Cardarelli nella giornata di domenica, dopo l'appello dei giorni scorsi. Sono cento, infatti, i napoletani che hanno scelto di donare il sangue al Centro trasfusionale del nosocomio partenopeo.

"Un successo – spiega il direttore generale Ciro Verdoliva – che conferma la nostra convinzione: Napoli è una città straordinaria, che sa rispondere con il cuore. Il grazie da parte di tutta la direzione strategica va agli uomini e alle donne, ai tanti giovani, che sono venuti qui. Grazie anche a tutti i cardarelliani che, come sempre, hanno dato il 110% per fare in modo che questa iniziativa riuscisse".

L’iniziativa è stata un successo anche per merito dei tassisti napoletani, coordinati da Nino Castagner, che si sono messi al servizio della città, offrendo corse gratuite ai donatori con più delle due auto previste e che hanno fatto la spola da piazza Dante al Cardarelli e ritorno.

Soddisfatto per il successo ottenuto anche il governatore Vincenzo De Luca, che ha già chiesto che l’iniziativa si ripeta nei prossimi mesi. Grazie a questa iniziativa, il Cardarelli ha acquisito circa 70 nuovi donatori di sangue. Cittadini che prima d’ora non avevano mai donato e che hanno già dichiarato di voler tornare.

L’iniziativa è stata voluta dalla direzione strategica dell’Azienda ospedaliera, in collaborazione con il Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale diretto dalla dr.ssa Maria Criscuoli e con il Centro di Riferimento Regionale Malattie Rare del Globulo Rosso diretto dal dr. Aldo Filosa del Cardarelli, con la Fondazione Italiana Thalassemia, l’Associazione Gocce di Vita 2 e l’Associazione Orizzonte Guarigione.