"Se hai tra i 18 e i 36 anni ti aspettiamo in piazza Dante": questo l'appello di Monica Costanzo, zia del piccolo Gabriele, il bimbo di 19 mesi affetto da rarissima malattia genetica, che aspetta un decisivo trapianto di midollo. Per Gabriele è stata allestita una postazione Admo in piazza Dante: per la tipizzazione del donatore basta un piccolo prelievo di saliva.