L'appello dei genitori della 17enne Serena: "Basta un gesto d'amore per salvare nostra figlia"

La giovane Serena Piccolo, diciassettenne di Pomigliano d'Arco, chiede - attraverso un appello rivolto a tutti i napoletani - un aiuto concreto per la sua salute. "Un mese fa", raccontano i familiari, "Serena non si è sentita bene. Dopo i controlli è arrivata la diagnosi: anemia aplastica, conosciuta anche come aplasia midollare". Si tratta di una malattia rara, due casi ogni milione di persone. Una patologia caratterizzata da un insufficiente numero di cellule staminali emopoietiche.

Ora Serena è in cura a Roma, nell'ospedale Bambino Gesù. Ha bisogno di un trapianto di midollo per il quale sono stati interpellati i familiari. Non c'è compatibilità tra Serena e i familiari, quindi la diciassettenne ha bisogno di individuare un donatore esterno che le permetta di essere operata e tornare a una vita normale.

Circola in queste ore l'appello della famiglia: basta un gesto d'amore per salvare Serena e altri giovani che possono aver bisogno di un trapianto di midollo. E' necessario iscriversi alla banca dei donatori di midollo. Lo possono fare tutti coloro che hanno tra i 18 e i 35 anni, effettuando la tipizzazione midollare (un semplice tampone salivare o un prelievo di sangue). Ci si può rivolgere agli ospedali partenopei (Policlinico, padiglione 9; Policlinico Vecchio; Centro trasfusionale del Cardarelli). Una passeggiata e una dimostrazione d'amore che possono salvare giovani vite umane.