Un midollo per la piccola Diana: l'appello

“Sabato 6 luglio, a partire dalle ore 9, sarà allestito un presidio in piazzale Tecchio 80, nei pressi del Politecnico, per trovare un donatore di midollo osseo per la piccola Diana. La bambina originaria di Napoli, di soli sei anni, è in cura all’ospedale Bambin Gesù di Roma a causa di una aplasia midollare di grado severo che rischia di mettere a repentaglio la sua vita. Una donatrice proveniente dalla Germania si era fatta avanti per aiutarla ma purtroppo si è tirata indietro. Ora serve un donatore, di età compresa tra i 18 e i 35 anni che goda di buona salute e abbia un peso corporeo superiore ai 50 chilogrammi”.

L’appello arriva dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte Gianni Simioli. “Invitiamo tutte le persone che rispondono ai requisiti a sottoporsi alla tipizzazione che avviene attraverso un tampone salivare. Purtroppo noi abbiamo superato i limiti di età richiesti per sottoporci al prelievo ma, come “Radiazza”, offriremo alla piccola Diana e alla sua famiglia il massimo supporto. Mai come questa volta i napoletani sono chiamati a mettere in campo la loro proverbiale umanità”.