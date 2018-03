Il Cedime dona libri al Giancarlo Siani di Villaricca

Oggi presso l’istituto Giancarlo Siani, si è tenuto un evento dedicato esclusivamente ai piccoli alunni della scuola primaria. Nicola Landi del Cedime, Centro Diagnostico di Villaricca, ha donato 200 libri destinati ai bambini della scuola e a quelli degli ospedali pediatrici. Presenti alla premiazione il sindaco Maria Rosaria Punzo: “La cultura è qualcosa di fondamentale, rappresenta l’innovazione”, il presidente del Centro Landi e il Preside della scuola Luigi Molitierno.

L’iniziativa è stata creata in collaborazione con Armando Di Rosa e Carola Mele, della Libreria Giunti della Galleria Auchan di Giugliano, che da otto anni girano per le scuole promuovendo donazioni ad aziende esterne per i bambini, qualche anno fa è arrivata fino a L’Aquila. Presenti anche i bambini delle classi terza, quarta e quinta dell’istituto, che hanno accompagnato la mattina con canzoni e passi da leggere dai libro della Bibliotechina donata loro.