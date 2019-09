L'appello di Pietro, 36enne malato di leucemia: "Donate il sangue"

E' un appello disperato quello condiviso dai parenti di Pietro Russo, un 36enne di Secondigliano malato di leucemia, che versa in condizioni gravi in sala di rianimazione nell'ospedale Loreto Mare. Pietro da tempo combatte contro la malattia e i parenti hanno deciso di diffondere un appello, rivolto a tutti: "Pietro ha bisogno di sangue, bisogna fare presto", si legge. "Usiamo i social per una buona azione. Aiutateci domani - martedì 17 settembre - andando a donare sangue all'ospedale San Giovanni Bosco, dicendo che donate per Pietro Russo ricoverato all'ospedale Loreto Mare".

Un appello condiviso anche dalla pagina 'Insieme facciamo tutto'.