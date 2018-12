Il grande cuore dei napoletani: coppia di fidanzati dona pasta e panini ai clochard

In questi ultimi giorni del 2018, dove il freddo la fa da padrone, sono sempre più immensi i cuori dei napoletani verso le persone sfortunate che vivono in strada ogni giorno e patiscono il freddo ogni notte. Ciro e Annamaria, titolari di una nota pescheria del quartiere Barra, hanno di propria iniziativa deciso di preparare chili e chili di pasta e tanti panini da consegnare mano a mano girando per la città a tutti i senza tetto!

Un gesto nobile e sopratutto impagabile. Questa è una delle tante cose che mostra il grande cuore dei napoletani!.