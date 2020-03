Chiesa di Napoli in lutto: addio a don Salvatore Save

Grave lutto nella Chiesa di Napoli. Si è spento all'età di 78 anni don Salvatore Save, presbitero secolare diocesano.

Il sacerdote è deceduto presso il Cto di Napoli a causa di un'emorragia cerebrale.

Ordinato il 23 dicembre 1967, nel 2017 aveva festeggiato il suo giubileo sacerdotale. Nel corso degli anni aveva ricoperto numerosi incarichi importanti.

"E' salito alla casa del Padre don Salvatore Save, deceduto al CTO per emorragia cerebrale e non per causa del Coronavirus. Eleviamo le nostre preghiere in suffragio della sua anima", il messaggio della curia partenopea.

