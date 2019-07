Laurea Honoris Causa a padre Loffredo: "Il Rione Sanità comincia a vedere la luce"

A don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità, oggi è stata conferita la laurea magistrale Honoris Causa in Architettura dall'Università Federico II: "Questo è un momento in cui la comunità del Rione Sanità vede la luce dell'alba. C'è voglia di partecipazione e cambiamento", ha detto don Antonio Loffredo. "Questa spinta vitale a volte si concretizza in strategie populiste, ma nel Rione Sanità i giovani hanno capito che bisogna ripartire dal basso, ricostruire una comunità, anche valorizzando il patrimonio storico e artistico".