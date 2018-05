Una pattuglia operativa dei carabinieri ha sorpreso un pluripregiudicato 45enne di Torre del Greco che si era allontanato dalla propria abitazione dove era ristretto ai domiciliari per vari reati. Immediatamente i carabinieri hanno fermato l'uomo, che ha asserito di essere uscito dai domiciliari per fumare una sigaretta. I militari lo hanno trovato in presenza di altri tre uomini. Il giudice del Tribunale di Torre Annunziata ha convalidato l'arresto e ha deciso per gli arresti domiciliari in attesa del procedimento penale.