Ai domiciliari per spaccio, continua a delinquere: in manette

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato un 24enne napoletano responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, già sottoposto alla detenzione domiciliare per analogo reato. I poliziotti hanno notato a via Carbonara un sospetto andirivieni di alcuni soggetti. In particolare hanno posto l’attenzione su alcuni che entravano nel vico dei Candelari, sostavano brevemente vicino casa dell'arrestato e poi si allontanavano, frettolosamente, disperdendosi nel dedalo dei vicoli della zona. Gli agenti conoscevano bene quell'abitazione.

Infatti un controllo nella sua abitazione e sulla persona ha concesso ai poliziotti di trovare, nella tasca del maglione che indossava, 19 involucri di cellophane termosaldati, contenenti cocaina per un peso complessivo di 2.92 grammi e cinque involucri di cellophane , sempre termosaldati, contenenti eroina per un peso complessivo di 1.2 grammi; nel borsello che portava a tracolla aveva la somma di 58.50 euro, in banconote di piccolo taglio.

Inoltre in un borsello occultato in camera da letto hanno trovato la somma di 385.00 euro, suddivida in banconote di diverso taglio, un quaderno riportante nominativi e cifre. Il giovane è stato arrestato e come disposto dall’autorità giudiziaria, tempestivamente notiziata, tradotto presso la sua abitazione, agli arresti domiciliari per poi essere sottoposto al giudizio con rito per direttissima.