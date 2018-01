Recluso ai domiciliari nasconde droga in casa: arrestato

I Carabinieri di Brusciano hanno rinvenuto durante perquisizione in casa di un 53enne del luogo ai domiciliari, circa 86 grammi di marijuana e hashish divise in dosi, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. L'uomo ha provato ad ostacolare le operazioni temporeggiando nell’aprire la porta per tentare di disfarsi della droga ma a nulla è valso: è stato arrestato per resistenza a un pubblico ufficiale. e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Adesso è in attesa di giudizio con rito direttissimo.