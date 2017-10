Vivete a Napoli? Niente domiciliari: i controlli sono saltuari

No agli arresti domiciliari per tre cingalesi perchè vivono a Napoli, città ad alta densità criminale, dove i controlli di polizia non basterebbero ad evitare il concreto pericolo di evasione, vista anche l'abilità dei tre malviventi.

E' questa la motivazione di un gip di Firenze, secondo quanto riporta Il Mattino, alla base della mancata concessione dei domiciliari per i tre cingalesi, indagati per ricettazione di carte di credito e documenti di identità (reato commesso a Firenze).

"Il legale dei tre extracomunitari, l'avvocato Riccardo Ferone: "Mi sono offeso come cittadino napoletano. Ho avuto la netta sensazione che anche il giudice napoletano delegato per rogatoria abbia provato lo stesso imbarazzo".