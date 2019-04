L'apecar non parte, il genero esce di casa per dare una mano: arrestato per evasione

I carabinieri della Stazione di Pompei hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari un 21enne sorpreso al di fuori della sua abitazione. Il giovane aveva notato la pattuglia e aveva cercato di rincasare prima del controllo, ma nei pressi dell'abitazione è stato dichiarato in arresto, poi condotto al cospetto del giudice che lo condannava nuovamente agli arresti domiciliari.



Durante l'interrogatorio - come riporta il Fatto Vesuviano - il giovane ha cercato di discolparsi: "Sono uscito perché mio suocero era rimasto a piedi con l'apecar e volevo dargli una mano".