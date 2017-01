Era accusato di aver ucciso la moglie e la figlia: si è spento Domenico Belmonte

Si è spento Domenico Belmonte, ex direttore sanitario del carcere di Poggioreale, accusato dell'omicidio della moglie e della figlia, Elisabetta e Maria Belmonte, ritrovate senza vita nel 2012 in un'intercapedine della villetta di Baia Verde a Castel Volturno.

Il 77enne aveva gravi problemi di salute ed era ricoverato in una clinica. L'uomo si era sempre dichiarato innocente nonostante fosse in corso un processo a suo carico per duplice omicidio. A dicembre aveva richiesto il rito abbreviato per essere giudicato con maggiore celerità.