Dodo e Kin, festa per i due cani: sono stati ritrovati

Dodo e Kin, un meticcio e un akita, erano scomparsi. Si tratta di due cani maschi di due anni, inseparabili, venuti in Campania da Piacenza per il Natale insieme ai loro padroni per poi sparire nel nulla il 25 dicembre mentre si trovavano a Nocera Inferiore in un recinto.

In tarda mattinata sarebbero stati segnalati all’uscita dell’autostrada e quindi recuperati dall'Anas, poi il mistero: nuova sparizione e due avvistamenti successivi. Prima a San Giuseppe Vesuviano, poi a Poggiomarino, in piazza.

"Chiunque li vedesse – era l'appello giunto a NapoliToday – è pregato di bloccarli di fare foto ed intrattenerli dando la possibilità ai volontari di arrivare per recuperarli. Si offre ricompensa. Per avvistamenti contattare Gianna Senatore dell’associazione nocerina al numero 347/6686666".

La vicenda è finita nel migliore dei modi. Il tam tam in rete ha funzionato, ed i due cagnolini sono stati trovati nei pressi dell'autostrada di Nola, dove stavano vagando. I cani sono stati affidati ad un canile in zona e poi sono stati avvisati i volontari che da giorni si stavano battendo per ritrovarli. Torneranno a Piacenza, dove sono già ritornati i loro padroni venuti in Campania per le festività natalizie.