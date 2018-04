Cerca di riscuotere un bonifico alle poste esibendo un documento falso: arrestata

Sì era presentata all'ufficio postale di Sant'Antimo ed esibendo una carta d`identità aveva chiesto di riscuotere un bonifico di 600 euro indirizzato a una 56enne del Vomero. Ma il documento esibito aveva fatto sorgere dubbi negli impiegati che subito avevano chiamato i Carabinieri della Tenenza di sant`Antimo.

Quando i militari sono arrivati ha pure tentato la fuga a piedi, ma è stata inseguita, raggiunta e bloccata.

Nel corso di veloci accertamenti è emerso che la carta di identità era falsa, ma con i dati della destinataria del bonifico.

Il bonifico vero era stato trafugato con modalità e in circostanze in corso di accertamento e che quella donna che era lì, poi identificata in una 59enne napoletana, già nota alle forze dell'ordine.

La donna è stata arrestata per tentata truffa, ricettazione e uso di un documento falso. Ora è in attesa di rito direttissimo.