Falsificavano documenti e carte d'identità, due arresti a Torre del Greco

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per falsificazione di carte di credito e per possesso e falsificazione di documenti S.G., 35enne del luogo, incensurato e F.B., 33enne anche lui del luogo, già noto alle forze dell'ordine. Entrambi dovranno rispondere anche di falsità materiale commessa da privato e di detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari dell’arma dopo aver notato moviventi sospetti hanno fatto irruzione nella casa del più giovane dei due, scoprendo che vi erano macchinari per produrre e falsificare carte di credito nonché numerosi documenti falsificati (patenti e carte d’identità). I carabinieri hanno trovato delle ingenti somme di denaro per il possesso delle quali i due non hanno potuto o voluto dare alcuna giustificazione: circa 1700 euro.

La perquisizione ha poi portato al rinvenimento e sequestro di una macchina per la goffratura e una stampante a colori utilizzate per creare le cifre in rilevo e stampare a colori le carte in pvc, 434 carte ancora in bianco, 37 già falsificate, 8 patenti di guida e una carta d’identità falsificate. Sequestrati anche 10 personal computer, un ipad, 6 telefoni cellulari, 13 pen drive, 23 internet key e 0,5 grammi di cocaina e 6,8 di hashish, un bilancino di precisione.

Gli arrestati sono stati tradotti a poggioreale, nel frattempo i militari dell’arma hanno avviato accertamenti per verificare se nei supporti informatici sequestrati siano presenti copie digitali dei dati identificativi di carte di credito, utili a creare dei veri e propri cloni di carte già esistenti.