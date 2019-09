Busta piena di documenti falsi occultata in un'auto: due arresti

Agenti della Polizia Municipale di Napoli - Unità Operativa Polizia Investigativa Centrale, nel pattugliare via Cesare Rosaroll, durante l’espletamento di ordinarie attività di prevenzione della microcriminalità e controllo del territorio, hanno osservato il particolare comportamento di due persone che, in modo singolarmente guardingo e circospetto, si stavano passando una busta, prima di occultarla all’interno di un'autovettura in sosta.

Il controllo di polizia giudiziaria ha consentito di rinvenire, sia nell’auto che addosso ai due, numerosi documenti (carte d’identità, patenti di guida, permessi di soggiorno), tutti di ottima fattura e che, dai successivi accertamenti, sono risultati falsi.

I responsabili, poi identificati, ambedue già pregiudicati per reati di ricettazione, furto e detenzione di documenti e banconote false, sono stati tratti in arresto e, a seguito di giudizio direttissimo, condannati a 2 anni e 8 mesi di reclusione.