Docce per gli homeless nell'ex Albergo dei poveri

Inaugurato il nuovo spazio docce nel Real Albergo dei Poveri, un luogo dedicato all'igiene personale e alla cura di sé, dove si terranno anche iniziative di ascolto e percorsi di reinserimento sociale per le persone senza fissa dimora. "I Borbone realizzarono l'albergo dei poveri per gli ultimi della società - ricorda padre Alex Zanotelli - è giusto che almeno una piccola parte torni a questa funzione. Ci sono voluti vent'anni per avere queste docce, sembrava impossibile". La gestione degli spazi è stata affidata al Consorzio Gesco.

(In basso, Alex Zanotelli nel video di Alessandra De Cristofaro)