Via Duomo, ripartono i lavori: il nuovo dispositivo di traffico valido dal 7 gennaio

Per consentire il prosieguo dei lavori relativi all'intervento Riqualificazione degli spazi urbani – Lotto 1, rientranti nell'ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli il Comune di Napoli ha emanato un particolare dispositivo di circolazione in via Duomo.

Dal 7/1/2020 al 31/1/2020 è disposto il divieto di transito veicolare in via Duomo, eccetto veicoli autorizzati, Forze dell'ordine, mezzi di emergenza e pronto soccorso, che dovranno accedere dall'intersezione con via Tribunali. Il divieto è valido nei seguenti tratti: tra via Tribunali e varco carrabile del Piazzale del Duomo; tra il varco carrabile del Duomo e il civico 133, e tra il civico 133 e l'intersezione con via San Giuseppe dei Ruffi.

Inoltre vengono sospese le strisce blu poste sul lato destro della carreggiata nel tratto di via Duomo tra via Donnaregina e vicoletto Donnaregina.