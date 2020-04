Ischia, divieto di sbarco per i proprietari di seconde case nella settimana santa

Ordinanza dei sindaci dei sei comuni dell'isola di Ischia (a Lacco Ameno c'è il commissario prefettizio), nella quale viene disposto il divieto di sbarco sull'intera isola per l'intera 'settimana santa' ai proprietari delle seconde case, al fine di evitare la diffusione del virus.

Viene così evitato ogni possibile approdo per migliaia di proprietari di immobili ad Ischia, che non vivono però stabilmente sull'isola, a Pasqua.

Il provvedimento resterà in vigore sino a Pasquetta e per i trasgressori sono previste, oltre alle sanzioni già previste per il Covid-19, anche la quarantena nella propria abitazione per due settimane e la segnalazione alla autorità giudiziaria.