Divieto di sbarco ad Ischia e Procida di veicoli provenienti dalla Campania

“Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 ottobre 2020 sono vietati l’afflusso e la circolazione nell’isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell’Isola. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania” e che “sono previste deroghe con precise condizioni nei comuni di Serrara Fontana, Forio, Barano e Casamicciola".

Covid o non Covid, dunque, non cambia nulla ad Ischia. Vigeranno i soliti divieti per i veicoli dei non residenti. Consentito l'afflusso anche di auto e moto provenienti al di fuori della Campania, come di consueto. Polemiche sull'Isola, visto che considerato il minor flusso di turisti in programma quest'anno c'era chi si aspettava una deroga per i turisti campani.