Divieto di fumo negli ospedali, Verdoliva: "I fumatori sono scostumati"

"Chi pretende il rispetto delle regole è il primo a infrangerle". Così il direttore dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, interpellato a Radio Crc sul divieto di fumo. "Esiste ovviamente in tutte le strutture sanitarie, ma molti fumatori hanno una scostumatezza tale, data dal vizio, capace di creare molti problemi. C'è un divieto di fumo anche per le aree esterne delle strutture ospedaliere, e ci sono nostri agenti che elevano multe nelle strutture. Ma alle persone non piaccione le regole, questo è il problema di fondo".