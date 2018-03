Divieto di esporre agnelli e capretti, il Tar boccia l'ordinanza del Comune

L'ordinanza del Comune di Napoli, il divieto per gli esercenti di tenere esposti agnelli e capretti per le festività pasquali, è stata bocciata dal Tar: accolto il ricorso dell'Aicast, associazione che tra le altre rappresenta anche la categoria dei macellai.

La vicenda non è ancora giunta a conclusione – verrà discussa in camera di consiglio il prossimo 24 aprile – ma intanto la Pasqua dei macellai è salva. L'associazione lamentava la possibilità di un grave danno economico, laddove il settore è già in crisi, mentre gli animalisti avevano salutato positivamente il provvedimento firmato dall'assessore Roberta Gaeta.

I macellai lamentavano che i clienti temessero ci fosse qualche problema con la genuinità della carne, vista la sua “scomparsa” dalle vetrine. Era prevista una sanzione di 500 euro per i trasgressori, e per alcuni commercianti la multa era già partita.