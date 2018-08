Viola il divieto di avvicinarsi alla ex: arrestato

Non poteva più avvicinarsi a lei. Visti i precedenti, non poteva più stare a meno di 500 metri di distanza. Troppo pericoloso per lei. Eppure ha violato questo divieto e per questo è finito in manette. Protagonista un 51enne di Boscoreale che è stato arrestato dai militari della stazione boschese per inosservanza degli obblighi a cui era sottoposto.

Ad i militari era arrivata l'ennesima segnalazione da parte della ex moglie, da cui è attualmente separato ed a cui si è avvicinato ancora. Così i militari lo hanno arrestato e messo a disposizione della sezione feriale del tribunale di Torre Annunziata che ha deciso di aggravare la misura cautelare ai suoi danni. Da oggi è ristretto agli arresti domiciliari.