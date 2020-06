Dita mozzate per truffare l'assicurazione: tre denunce

I Carabinieri della Stazione di Maddaloni hanno denunciato in stato di libertà 3 persone (due donne ed un uomo) per lesioni personali gravissime e truffa. I militari dell'Arma sono intervenuti presso la clinica di Maddaloni dove era giunto un 46enne di Melito di Napoli, poi trasportato all'ospedale di Caserta, che presentava l'amputazione delle estremità ditali di terzo e quarto raggio, nonché lesioni dell'arcata dello zigomo sinistro.

Le immediate indagini svolte dai Carabinieri hanno consentito di far luce su un tentativo di truffa orchestrato dai tre (due 46enni di Melito di Napoli e una 42enne di Casagiove) per ottenere un cospicuo risarcimento danni da una compagnia di assicurazione.

Nello specifico i militari - riferisce Casertanews - hanno acclarato che i tre avevano concordato di realizzare la truffa, procurando al 46enne le suddette lesioni permanenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

LA NOTIZIA SU CASERTANEWS