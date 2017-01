Vandali in azione: distrutti due distributori di preservativi

Vandali in azione al centro storico e al Vomero: danneggiati due distributori all'estemo di altrettante farmacie.

A via Foria un ordigno ha sventrato una struttura: rubati profilattici e denaro. Analogo avvenimento in via Merliani: anche in questo caso distributore automatico distrutto e contante depredato.

Sul web, intanto, è scattata la solidarietà agli esercizi commerciali colpiti.