Si alza dalla barella e sfonda il vetro con una testata: non voleva andare in ospedale

"Sono da poche passate le 18 e l’ambulanza di Carlo III con a bordo autista e infermiera, viene allertata in vico Santa Maria delle Grazie a Toledo per uno “stato di ebrezza alcolica”.

I parenti intendono portare il congiunto in ospedale, quest’ultimo non è d’accordo e dopo essere salito in ambulanza si alza dalla barella in maniera fulminea stracciando le cinghie della barella stessa, per poi devastare tutto ciò che gli si para davanti. L’infermiere fa appena a tempo a fuggire, quando l'uomo sfonda il vetro con una testata ed esce dall'ambulanza", denuncia Nessuno Tocchi Ippocrate, l'associazione che segnala le aggressioni ai danni del personale medico a Napoli e provincia.