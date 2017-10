Lui la tradisce, lei si vendica sfasciando l'auto della rivale con l'ascia

La moglie ne ha scoperto il tradimento e si è platealmente vendicata, devastando con un'ascia l'auto della rivale. È successo tutto a Scafati, pochi giorni fa. La protagonista ha 40 anni, ed è di Boscotrecase, mentre la “vendetta” è avvenuta a Scafati.

Prima la donna ha trovato la rivale, poi – come riportato dal Mattino – ne è nato un inseguimento a tutta velocità nella cittadina vesuviana. Arrivata a casa dell'amante è scattata la vendetta. La 40enne l'ha raggiunta, bloccata e minacciata. Le ha quindi distrutto la macchina e schiaffeggiata, obbligandola poi a consegnarle il cellulare per avere ulteriori prove del tradimento.

La vittima si è quindi rivolta ai carabinieri per riavere il telefono. Poche ore dopo e la 40enne è stata denunciata in stato di libertà. Naturalmente, è stata corsa al Lotto in zona, con giocate d'obbligo su 77 (le corna), 2 (l'amante), 38 (le mazzate).