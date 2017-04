Deiezioni canine, arrivano i distributori di sacchetti

“I primi cestini per la raccolta delle deiezioni canine con distributori di sacchetti sono stati installati nell’area del parco Mascagna e in via Jannelli, ma, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, ne saranno messi altri anche in altre zone della città e ci auguriamo che l’esempio di Napoli venga seguito anche da altre città”. A darne notizia i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il presidente della Commissione ambiente del Comune di Napoli, Marco Gaudini.

"Ora servono il buon senso e la buona educazione dei proprietari dei cani, ma anche controlli straordinari da parte della polizia municipale che deve continuare a tenere alta l’attenzione su un fenomeno che, in alcune zone della città, sta rendendo inaccessibili e impraticabili i marciapiedi. Ora non ci sono più scuse per non pulire".