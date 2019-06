Colonnine per il carburante truccate: maxi-sequestro della Finanza

Il contatore della colonnina girava a vuoto anche quando la pistola per l'erogazione del carburante era stata estratta dal serbatoio e così i clienti si trovavano a pagare molto di più di quello che effettivamente gli era stato erogato. È solo una delle scoperte fatte dai finanzieri del comando provinciale di Napoli insieme ai colleghi di Nola e di Portici.

Proprio nella città nolana e a San Giorgio a Cremano sono stati sequestrati, in due distinti interventi, un distributore di carburante, una colonnina erogatrice, una cisterna interrata e quattromila litri di gasolio. A Nola la colonnina contometrica era truccata per truffare i consumatori e far aumentare il prezzo dell'erogazione. A San Giorgio invece erogava il gasolio in quantità inferiore rispetto alle norme di tolleranza.